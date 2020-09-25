Libya, Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarının belirlenmesini görüşecek
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Libya, Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarının belirlenmesini görüşecek

25.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:02
Libya, Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarının belirlenmesini görüşecek

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale, "Libya'nın çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde" deniz sınırlarının belirlenmesini müzakere etmek üzere Yunanistan ve Malta ile iletişime geçeceğini açıkladı.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale, "Libya'nın çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde" deniz sınırlarının belirlenmesini müzakere etmek üzere Yunanistan ve Malta ile iletişime geçeceğini açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamaya göre, Bakan Siyale, NOC Başkanı Mustafa Sanallah ile görüştü.

Açıklamada, görüşmenin ana gündem maddesinin Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarını belirleme konusu olduğu ve bu husustaki çekişmenin uluslararası kanunlara göre Libya ve diğer devletlerin çıkarına hizmet edecek dostane bir şekilde çözülmesinin yollarının tartışıldığı belirtildi.

Siyale'nin, Yunanistan ve Malta hükümetleri ile konuyu tartışmak ve "Libya'nın çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde" nihai bir çözüme ulaşmak maksadıyla iletişime geçeceği kaydedildi.

NOC Başkanı Sanallah da, NOC'un bu bölgelerde çalışan petrol şirketlerinden, çekişmeli kabul edilen yerlerde arama faaliyetlerini askıya almalarını isteyeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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