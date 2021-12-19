Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seçimlerin zamanında yapılmasında teknik sorun yok - Haberler
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Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seçimlerin zamanında yapılmasında teknik sorun yok

Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seçimlerin zamanında yapılmasında teknik sorun yok
AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, "seçimlerin zamanında yapılmasında herhangi bir teknik sorun bulunmadığını" söyledi.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, "seçimlerin zamanında yapılmasında herhangi bir teknik sorun bulunmadığını" söyledi.

Sayih, seçimleri izlemekten sorumlu Meclis Komisyonu Başkanı el-Hadi es-Sagir'in "Seçimlerin ertelenmesi kaçınılmaz" açıklamasının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"Teknik olarak, seçimleri zamanında yapmakla ilgili bir sorunumuz yok." diyen Sayih, seçimlerin ertelenmesi durumunda, Komisyonun ertelemeyi duyurma gibi bir yetkisinin olmadığını, dolayısıyla yürütme kimdeyse erteleme kararını da belirleme yetkinin onda bulunduğunu kaydetti.

Seçimleri izlemekten sorumlu Meclis Komisyonu Başkanı el-Hadi es-Sagir, 17 Aralık'ta "Seçimlerin ertelenmesi kaçınılmaz." açıklamasında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, ülkede her iki seçimin de 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Libya'da 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan parlamento ve başkanlık seçimleri için toplam 98 kişi adaylık için başvururken Komisyon, 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

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AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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