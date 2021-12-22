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Libya Yüksek Seçim Komisyonu seçimlerin bir ay ertelenmesini önerdi

Libya Yüksek Seçim Komisyonu seçimlerin bir ay ertelenmesini önerdi
AA / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulundu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulundu.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun Libya'da yönetimin barışçıl bir şekilde el değiştirebilmesi için özgür ve şeffaf bir seçim yapılması görevini üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Komisyon, Temsilciler Meclisi ile koordineli olarak seçimlerin birinci turunun 24 Ocak 2022 tarihine ertelenmesini öneriyor." ifadelerine yer verildi.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

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AA / Aydoğan Kalabalık - Son Dakika Haberleri

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