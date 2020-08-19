Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri'den Tobruk yönetimine "görüşmeye hazırız" mesajı Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Fas'ın Libya krizini çözme çabaları kapsamında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Fas'ın Libya krizini çözme çabaları kapsamında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Fas'ın "media1 t.v" kanalında yaptığı açıklamada Meşri, Fas Kralı 6. Muhammed'in himayesinde Rabat'ın Libya krizinin diplomatik çözümü yolunda ilerlemek amacıyla çaba gösterdiğini belirtti.

Bu bağlamda geçen ay Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in de orada bulunduğu bir sırada Fas'ı ziyaret ettiklerini aktaran Meşri, "(Rabat yönetimine) Herkese açık, Faslı kardeşlerimizin huzurunda ve uluslararası güvence altında yapılması kaydıyla Salih ile görüşmeye hazır olduğumuzu söyledik." dedi. Meşri, kendileriyle anlaşmazlığı olan Libyalı diğer taraflarla da aynı şartlar altında görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

"Fas'ın liderliğine güveniyoruz"

Libya'da çözümün, askeri yollarla değil, güvenliği sağlayabilecek siyasi ve diplomatik çabalarla gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Meşri, Libya halkının savaştan, ölümlerden, tehcir ve altyapının yıkılmasından bıktığını aktardı.

Libya krizinde çözüme ulaşma konusunda Fas'ın oynadığı role ilişkin Meşri, "Bir tarafın çıkarlarını diğerinin aleyhine gerçekleştirmek değil çözüm sağlamak isteyen Fas'ın liderliğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Meşri, Fas'ta 2015'te imzalanan Suhayrat Antlaşmasına işaretle, Libyalılar arasındaki ilk siyasi anlaşmayı kucaklayanın Rabat olduğuna dikkatleri çekti.

17 Aralık 2015'te, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Başkanlık Konseyi (BK) kuruldu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanıdı. BK başkanlığı görevine Fayiz es-Serrac getirildi. Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için bakanlar görevlerini vekaleten yürütüyor.

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği emekli General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, haziran ayı başında başta başkent Trablus il sınırının tamamı olmak üzere, ülkenin batısındaki tüm önemli yerleşim birimleri ve geçiş noktalarını Hafter milislerinden arındırarak Sirte'ye kadar ilerlemişti.

Kaynak: AA