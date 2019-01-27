Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı İhvan'dan Ayrıldı

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) ayrıldığını açıkladı.

Meşri, Libya'da bir özel televizyon kanalında yayımlanan görüntülü mesajında, ulusal, düşünsel ve siyasi gereksinimler ile fikirlerini açıkça ifade edebilmek ve Libyalılara karşı daha şeffaf olmak için İhvan'dan ayrıldığını belirtti.

İhvan'ın siyasi kanadı Adalet ve Bina Partisi'ndeki siyasi çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Meşri, Libyalıları ülkenin birliğini baltalamak için kullanılabilecek isimler ve ideolojilerden uzak durmaya çağırdı.

Libya'da 1960'larda örgütlenen İhvan, Muammer Kaddafi rejiminin devrilişine kadar yasaklıydı.

Kaynak: AA