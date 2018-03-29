Libya Yönetiminden "Bm'nin Yol Haritasına" Destek

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, BM tarafından Libya için belirlenen yol haritasına destek verdiklerini belirtti.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, "Libya'daki siyasi durumu ele almak üzere" Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile başkent Trablus'ta görüştü.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac görüşmede, BM Libya Özel Temsilcisi Selame tarafından ülkedeki siyasi krizin çözümü için belirlenen yol haritasına destek verdiğini belirtti.

Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir yol haritası açıklamıştı. Söz konusu yeni yol haritası, Libya Siyasi Anlaşması'nın gözden geçirilmesi, diyalog için kapsamlı bir milli kongre yapılması anayasa, parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için referanduma gidilmesini öngörüyordu.