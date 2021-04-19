Libya'yı ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese düzensiz göç sorununu görüştü
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Libya'yı ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese düzensiz göç sorununu görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Menfi, Lamorgese ile görüşmesinde, güvenlik, kaçak göç ve sınır güvenliği başta olmak üzere, çeşitli alanlarda Libya-İtalyan iş birliğinin önemi ve rolüne dikkati çekerek, kalkınma yoluyla göç olgusunun sebeplerinin ortadan kaldırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Lamorgese de İtalya ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin derinliği ve bunları güçlendirme ihtiyacının altını çizdi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında geçmişteki bir dizi anlaşmanın yeniden aktif hale getirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Libya'yı ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese düzensiz göç sorununu görüştü
Libya'yı ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese düzensiz göç sorununu görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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