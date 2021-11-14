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Libya yargısı Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin seçim adaylıklarının durdurulmasını istedi

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Libya yargısı Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin seçim adaylıklarının durdurulmasını istedi

Libya Askeri Başsavcılığı, Yüksek Seçim Komisyonundan, Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'ye isnat edilen suçlar hakkında soruşturma tamamlanana kadar başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Libya Askeri Başsavcılığı, Yüksek Seçim Komisyonundan, Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'ye isnat edilen suçlar hakkında soruşturma tamamlanana kadar başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Başsavcılıktan Yüksek Seçim Komisyonuna gönderilen resmi yazıda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'ye isnat edilen çeşitli cinayet ve savaş suçlarına yer verildi.

İsnat edilen suçlar için Hafter ve Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedilen Başsavcılık yazısında, bu kişilerin 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girmek için yaptıkları tüm adaylık işlemlerinin haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar durdurulması istendi.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 24 Aralık'taki başkanlık seçimleri için bugün adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkmıştı.

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AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

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