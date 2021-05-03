Libya, yabancı güçlerin varlığının sonlandırılması için Türkiye'yle iş birliği yapmak istiyor

Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş, ülke topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için Türkiye'ye iş birliği çağrısı yaptıklarını bildirdi.

Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş, ülke topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için Türkiye'ye iş birliği çağrısı yaptıklarını bildirdi.

Libyalı Bakan Menguş, resmi ziyaret için başkent Trablus'ta bulunan Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin son süreç boyunca Libyalıların yanında durduğuna ve istisnai bir destek verdiğine dikkati çeken Menguş, "Tüm zorluklara rağmen bu sürede büyükelçiliğini açık tutması, Libya vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerine devam etmesi ve Libya ile Türkiye arasında uçuşların sürmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Menguş, aynı şekilde Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin yakın zamanda Libya'ya yardım kargoları gönderdiğini hatırlatarak, pandemiyle mücadelede desteği için de Türkiye'ye teşekkür etti.

Libyalı bakan, Türk Hava Yolları'ndan (THY) uzman bir teknik ekibin 6 Mayıs'ta Libya'ya geleceğini ve seferlerin yeniden başlaması için incelemelerde bulunacağını söyledi.

"Savaşın durdurulması ve ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin katkısının önemini vurguluyoruz." diyen Menguş, Berlin Konferansı'ndan çıkan sonuçlar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının tümünün uygulanması için karşılıklı dayanışma çağrısı yaptı.

Menguş, şöyle devam etti:

"Libya'nın egemenliğine saygı çerçevesinde, Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için de (Türkiye'ye) iş birliği çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Menguş ayrıca, "Türkiye ile aramızdaki nitelikli ekonomik ilişkilerimizi iki ülkenin meşru çıkarları bağlamında geliştirme isteğimizi vurguluyoruz." diye ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir