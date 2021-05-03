Libya, yabancı güçlerin varlığının sonlandırılması için Türkiye'yle iş birliği yapmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Libya, yabancı güçlerin varlığının sonlandırılması için Türkiye'yle iş birliği yapmak istiyor

Libya, yabancı güçlerin varlığının sonlandırılması için Türkiye'yle iş birliği yapmak istiyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş, ülke topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için Türkiye'ye iş birliği çağrısı yaptıklarını bildirdi.

Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş, ülke topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için Türkiye'ye iş birliği çağrısı yaptıklarını bildirdi.

Libyalı Bakan Menguş, resmi ziyaret için başkent Trablus'ta bulunan Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin son süreç boyunca Libyalıların yanında durduğuna ve istisnai bir destek verdiğine dikkati çeken Menguş, "Tüm zorluklara rağmen bu sürede büyükelçiliğini açık tutması, Libya vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerine devam etmesi ve Libya ile Türkiye arasında uçuşların sürmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Menguş, aynı şekilde Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin yakın zamanda Libya'ya yardım kargoları gönderdiğini hatırlatarak, pandemiyle mücadelede desteği için de Türkiye'ye teşekkür etti.

Libyalı bakan, Türk Hava Yolları'ndan (THY) uzman bir teknik ekibin 6 Mayıs'ta Libya'ya geleceğini ve seferlerin yeniden başlaması için incelemelerde bulunacağını söyledi.

"Savaşın durdurulması ve ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin katkısının önemini vurguluyoruz." diyen Menguş, Berlin Konferansı'ndan çıkan sonuçlar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının tümünün uygulanması için karşılıklı dayanışma çağrısı yaptı.

Menguş, şöyle devam etti:

"Libya'nın egemenliğine saygı çerçevesinde, Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için de (Türkiye'ye) iş birliği çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Menguş ayrıca, "Türkiye ile aramızdaki nitelikli ekonomik ilişkilerimizi iki ülkenin meşru çıkarları bağlamında geliştirme isteğimizi vurguluyoruz." diye ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Demet Akalın Seren Serengil
Spor Diego Gökhan Töre Ali Tandoğan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Libya, yabancı güçlerin varlığının sonlandırılması için Türkiye'yle iş birliği yapmak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 19:39:27. #1.15#

title