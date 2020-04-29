Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetleyecek 'irini' operasyonu başladı
Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini Operasyonu"nun aktif hale geldiğini duyurdu. Üye ülkeler İrini Operasyonu konusunda 31 Mart tarihinde mutabakata varmıştı.
29.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:50
Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini Operasyonu"nun aktif hale geldiğini duyurdu.
Üye ülkeler İrini Operasyonu konusunda 31 Mart tarihinde mutabakata varmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com