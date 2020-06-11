Libya'ya Türk mayın temizleme uzmanları gönderildi
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Libya'ya Türk mayın temizleme uzmanları gönderildi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlere Hafter milislerinin döşedikleri mayınları temizleme konusunda yardımcı olması için Türk mayın temizleme uzmanları gönderildi.

Libya'ya Türk mayın temizleme uzmanları gönderildi
11.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:02

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlere Hafter milislerinin döşedikleri mayınları temizleme konusunda yardımcı olması için Türk mayın temizleme uzmanları gönderildi.

Libya'nın başkenti Trablus'a Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlere Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin döşedikleri mayınları temizlemede yardımcı olması amacı ile Türk mayın temizleme uzmanları gönderildi. Türk uzmanlar, başkentin güneyinde bulunan bölgelerde Hafter milislerinin kaçtıkları sırada döşedikleri mayın ve patlayıcıları etkisiz hala getirmek için UMH güçlerine yardım edecek.

Hafter milislerinin başkentten kaçtıkları sırada döşedikleri mayınlar nedeni ile bugüne kadar 50 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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