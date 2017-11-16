Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı

Mısır, Tunus ve Cezayir, Libya krizine ilişkin askeri seçeneğe karşı olduklarını ve siyasi çözüm sürecine desteklerini yineleyerek, ülkedeki tarafları uzlaşı için esnek olmaya davet etti.



Libya'ya komşu ülkeler Mısır, Tunus ve Cezayir dışişleri bakanları, ülkedeki son siyasi ve güvenlik durumunun değerlendirilmesi çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis Cihinnavi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı.



Şukri, Libya'daki krize kapsamlı bir çözüm bulmak üzere taraflar arasındaki diyaloğu destekleme yönünde üç bakan tarafından ortak bildiri yayınlamaya karar verildiğini belirtti.



Ülkesi ile Tunus ve Cezayir'in, Libya'nın ulusal çıkarları için tüm taraflara esneklik göstererek gerekli uzlaşıya varmaları talebinde bulunduğunu söyleyen Şukri, toplantıda ayrıca krizin çözümü ve ülkedeki şiddet olaylarının sona ermesi için üç ülkenin çabalarına değinildiğini kaydetti.



Libya'daki taraflara cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini gerçekleştirerek geçiş sürecinin tamamlanması çağrısında bulunan bakanlar, zamanı belirtmeksizin gelecek toplantının Tunus'ta yapılacağı üzerine mutabık kaldıklarını açıkladı.



Libya'daki siyasi istikrarsızlık



Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri başkent Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Birleşmiş Milletler'in girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yi Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış, ancak BK'nin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.



Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ye bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.