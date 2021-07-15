Libya'ya ihracat artışı ilk yarıda yüzde 72'yi aştı
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Libya'ya ihracat artışı ilk yarıda yüzde 72'yi aştı

Libya'ya ihracat artışı ilk yarıda yüzde 72'yi aştı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Türkiye'den Libya'ya yapılan ihracat yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72,3'lük artışla 1,2 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye'den Libya'ya yapılan ihracat yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72,3'lük artışla 1,2 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye ile Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrası ülkeler arası askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam ediyor.

Özellikle şubatta geçici hükümetin görevi devralması sonrasında ülkeler arası ekonomik ilişkiler hızlanırken, bu gelişmeler Türkiye'nin ihracatına da olumlu yansıdı.

Türkiye'nin genel ihracatı, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 105 milyar dolara ulaşırken, bu rakam Libya özelinde neredeyse iki kat yüksek gerçekleşti.

Türkiye'den Libya'ya yapılan ihracat ocak-haziran döneminde yüzde 72,3'lük artışla 1 milyar 195 milyon dolar oldu.

Söz konusu ihracat artışı haziranda daha da yüksek rakamları gördü. Haziran ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 103,2 artışla 213 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında ihracatta ürün bazında mücevher, yaş meyve ve sebze, fındık ve mamulleri, çimento ve seramik, kuru meyve ve mamulleri, tekstil ve ham maddeleri ile madencilik ürünlerinde ciddi artış yaşandı.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin artması için üst düzey ziyaretler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yılın ikinci yarısında ihracat artışının devam edeceğini kaydederek, yıl sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,13 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Libya'da geçici hükümetle birlikte ticaretin hızlandığını, yakalanan sıcak ilişkilerin artarak sürdüğünü belirten Karanfil, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda biz de ülkede ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi amacıyla üst düzey ziyaretlerde bulunuyoruz. Son olarak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından makamında kabul edildik. Türkiye ile Libya arasındaki iş birliği fırsatlarının geliştirilmesini görüştük. Çok güzel geçen ziyaretimizin bundan sonraki dönem için umut verici gelişmeleri beraberinde getireceği kanaatindeyiz."

Karanfil, Libya'nın İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi ve Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude ile de bir araya geldiklerini kaydederek, "Türk iş dünyası olarak Libya halkının temel ihtiyaçlarının çözüme kavuşması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Karanfil Group olarak da yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Murtaza Karanfil, Libya'nın her anlamda yatırıma ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, Türk iş insanlarını ülkeye yatırıma davet etti.

Türkiye'den Libya'ya yapılan ihracat yıllar itibarıyla şöyle:

Yılİhracat (Milyar dolar)
20133,1
20142,2
20151,5
20161,0
20170,9
20181,6
20192,1
20201,7
Ocak-Haziran 20211,2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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Libya'ya ihracat artışı ilk yarıda yüzde 72'yi aştı - Haberler Ekonomi
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