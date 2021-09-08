Libya'ya götürülmek üzerek kaçırılan 350 Nijeryalı kurtarıldı
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Libya'ya götürülmek üzerek kaçırılan 350 Nijeryalı kurtarıldı

Libya'ya götürülmek üzerek kaçırılan 350 Nijeryalı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'da son 8 ayda Libya'ya götürülmek üzere kaçırılan 350 kişinin insan kaçakçılarının elinden kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'da son 8 ayda Libya'ya götürülmek üzere kaçırılan 350 kişinin insan kaçakçılarının elinden kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya İnsan Kaçakçılığı Ulusal Ajansı (NAPTIP) Lagos Koordinatörü Aganran Alao, başkent Abuja'da Uluslararası Göç Örgütü tarafından düzenlenen "Düzensiz göçe alternatif olarak yerel fırsatları teşvik etmek" başlıklı programa katıldı.

Alao, burada yaptığı açıklamada, para kazanmak için yurt dışına kaçırılan Nijeryalıların sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Ocak-ağustos aylarında Libya'ya götürülmek üzere kaçırılan 350 kişinin kaçakçıların elinden kurtarıldığını kaydeden Alao, olaya ilişkin 6 kişinin tutuklandığını söyledi.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkedeki ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor. Birçok insan Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmak isterken, Nijerya hükümeti vatandaşlarını kurtarmak ve geri getirmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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