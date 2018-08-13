Libya'ya Atanan Üç Büyükelçi Güven Mektuplarını Sundu

Almanya, Gürcistan ve Finlandiya'nın yeni atanan Trablus büyükelçileri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'a güven mektuplarını sundu.

Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac Almanya, Gürcistan ve Finlandiya'nın yeni atanan büyükelçilerini kabul etti.

Kabul töreninde yeni büyükelçiler, ülkelerinin Libya'da UMH'ya, devam eden demokratik sürece ve istikrar çabalarına destek verdiğini vurguladı.

Büyükelçiler ayrıca Libya ile tüm alanlarda ortak işbirliğini geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac da söz konusu ülkelerin Libya ve UMH'ya verdikleri desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuş, bunların sonuncusu da geçen mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi olmuştu. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.