MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek (2)
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MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek (2)

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MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek (2)

YOLA ÇIKTIMilli Savunma Bakanlığı, Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçağın Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

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YOLA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya  150 bin doz aşı götüren uçağın Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı" denildi.


MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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