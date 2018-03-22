Libya'ya Ambargoya Rağmen Silah Gönderilmesi Siyasi Sürece Zarar Veriyor"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ambargoya rağmen ülkeye silah girmesinin siyasi sürece zarar vereceğini ve bu yöndeki çabaları engelleyeceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyini video konferans yöntemiyle Trablus'tan Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Selame, 2011'den bu yana yaşanan krizde 300 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ifade etti.

DEAŞ ve El Kaide'nin Libya'da varlığını sürdürdüğünü belirten Selame, kadın, erkek ve çocukların başkentin merkezinde bile silahlı gruplar tarafından para için kaçırıldığına dikkati çekti.

Selame, "Libya'ya daha fazla silahın girmesi siyasi sürece zarar verecek ve bu yöndeki çabaları engelleyecek. Buna rağmen ne yazık ki daha fazla silah geliyor." dedi.

Libya'da biri Tobruk, diğeri Trablus'taki iki rakip yönetimi bir araya getirmek için yeni ve son bir adım atacağını dile getiren Selame, yıl sonuna kadar adil, özgür ve güvenilir seçimlerin yapılmasının öncelikleri arasında olduğunu anlattı.

"Petrol zengini Libya'da yolsuzluk halkı fakirleştiriyor"

Ülkede yaklaşık 2,5 milyon seçmenin bulunduğunu kaydeden Selame, seçim yasalarının henüz olmadığını, anayasa oluşturma çabalarının da sürdüğünü aktardı.

Günlük 1 milyon varilden fazla petrol üretilen ülkede kriz ve yolsuzluk nedeniyle halkın her geçen gün daha da fakirleştiğini vurgulayan Selame, "Bu sistem paramparça olmuş durumda. Kaynaklar güçlü, adil bir devlet inşa etmek için kullanılmalı ve birkaç kişinin cebini doldurmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.