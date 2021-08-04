Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 26, Umman'da 12 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 26, Umman'da 12 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 485 yeni vaka tespit edildi, 1422 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı vefat sayısının 3 bin 635'e, vaka sayısının 260 bin 951'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısının da 195 bin 639 olduğu kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 293 yeni vaka kaydedildiği, 797 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 3 bin 889'a, vaka sayısı 297 bin 724'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 281 bin 724 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed