Libya ve Tunus arasında taşımacılık alanında anlaşmalar imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya ve Tunus arasında taşımacılık alanında anlaşmalar imzalandı

Libya ve Tunus arasında taşımacılık alanında anlaşmalar imzalandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'u ziyaret eden Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'u ziyaret eden Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dibeybe ve Meşişi, Başbakanlık konutunda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Libya hükümeti olarak görevi üstlenmelerinden bu yana Libya ve Tunus ilişkilerinde büyük bir ivme yaşandığını kaydeden Dibeybe, iki ülke arasındaki anlaşmaların etkinleştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Dibeybe, "Tunus tarafı ile kara, deniz ve hava taşımacılığı alanlarında anlaşmalar imzaladık. Zor ekonomik koşullar karşısında Tunus'u yalnız bırakmayacağız ve kardeşlerimize yardım etmek için gerekli tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek olmak için Tunus'un güney bölgesine tıbbi ekipman yardımında bulunacaklarını belirten Dibeybe, Tunus'tan sınır kapılarındaki prosedürlerin kolaylaştırmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Tunus Başbakanı Meşişi de, ülkesi ile Libya'yı birleştiren çok şey olduğunu vurgulayarak, "Libya halkını mevcut istikrar yolunda tebrik ediyoruz." dedi.

Libya'nın yeniden inşa sürecine eşlik etmeye tam olarak hazır olduklarını söyleyen Tunus Başbakanı, "Ortak kaderi paylaşılıyoruz ve Tunus'un mevcut sıkıntılarından kurtulması Libya için de faydalı olacak." diye konuştu.

Meşişi, Libya vatandaşlarının Tunus'a girişini kolaylaştıracaklarını ve mülkiyet edinme konusundaki kısıtlamaları kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.

İki lider, imzalanan anlaşmaların ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Tunus Başbakanı Meşişi'nin Trablus ziyareti, Libya Başbakanı Dibeybe'nin daveti üzerine gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Son dakika haber! Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi: 'Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?'
Son dakika haber! Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi: "Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?"
Tunus Dışişleri Bakanı: 'Birkaç sayılı gün içinde 65 çocuk öldürüldü. Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?'
Tunus Dışişleri Bakanı: "Birkaç sayılı gün içinde 65 çocuk öldürüldü. Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Murat Kurum Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Bülent Ersoy Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Libya ve Tunus arasında taşımacılık alanında anlaşmalar imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 19:10:07. #1.11#

title