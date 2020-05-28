- Libya ve Malta düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Libya ve Malta düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzaladı

- Libya ve Malta düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzaladı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Malta arasında düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzalandı.

28.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:34

- Libya ve Malta düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzaladı

TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Malta arasında düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzalandı.

Malta Başbakanı Robert Abela, bu sabah düzensiz göç konusunu görüşmek üzere üst düzey yetkililer ile Libya'nın başkenti Trablus'a ziyarette bulundu. Trablus'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirilen Abela, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Görüşmelere Malta Dışişleri Bakanı Everest Bartolo, Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Libya Dışişleri Bakanı Mohamed Siala ve Libya İçişleri Bakanı Fathi Pashaga da hazır bulundu. Görüşmede Libya'daki son gelişmeler, düzensiz göç ve ikili ilişkileri ilerletme konuları ele alındı.

Serrac, görüşmede konuk heyete Libya'daki son gelişmeler ve Trablus'a düzenlenen saldırı hakkında bilgi vererek, Libya halkının demokratik bir sivil devlet kurma yönündeki isteklerini vurguladı. Malta Başbakanı Abela ise, Malta ve Libya arasındaki ilişkilerin derinliğini vurgulayarak, ülkesinin Libya hükümetine verdiği desteği yineledi. Ülkesinin Trablus'a karşı saldırıyı reddettiğini vurgulayan Abela, Libya'daki krizin askeri çözümünün olmadığını ve çözümün siyasi yollardan geçtiğini söyledi.

Görüşmenin ardından Serrac ve Abela, düzensiz göç ve ikili ilişkileri ilerletme konularında mutabakat anlaşması imzaladı.

- Libya ve Malta düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzaladı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Haber
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürmesine tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürmesine tepki gösterdi
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adnan Menderes Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Demet Akbağ Seren Serengil Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Arda Turan Ergin Ataman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: - Libya ve Malta düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 18:35:29. #1.15#
title