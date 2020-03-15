Libya ve Fas'ta koronavirüse karşı önlemler alındı
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Libya, Fas, Güncel

Libya ve Fas'ta koronavirüse karşı önlemler alındı

Libya ve Fas'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri çerçevesinde çeşitli icraat kararları aldı.

15.03.2020 03:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 03:22
Libya ve Fas'ta koronavirüse karşı önlemler alındı

Libya ve Fas'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri çerçevesinde çeşitli icraat kararları aldı.

Libya'da uluslararası tanınırlığı olan meşru tek yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya halkına hitap ettiği televizyon konuşmasında, Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri duyurdu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkede olağanüstü hal ile seferberlik ilan edildiğini belirten Serrac, Devlet Yüksek Konseyi tarafından yaklaşık 140 milyon dolar finans tahsis edeceğini açıkladı.

Serrac, yarından itibaren 3 hafta boyunca ülkenin kara ve deniz sınırların kapatılacağını bildirdi.

Düğün salonlarındaki programların ve spor aktivitelerinin durdurulduğunu belirten Serrac, namazların mescitlerde kılınmasının askıya alındığını kaydetti.

Fas

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise 21 ülkeyle uçak seferlerinin askıya alındığını duyuruldu.

Uçak seferleri iptal edilen ülkeler arasında Lübnan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün, Tunus, Moritanya, Türkiye, Kanada ve Brezilya da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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