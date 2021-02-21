Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

21.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:22
Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 26, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 17 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 26, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 17 kişi hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 26 kişi daha yaşamını yitirdi, 472 yeni vaka tespit edildi, 1052 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı vefat sayısının 2 bin 114'e, vaka sayısının da 129 bin 797'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 115 bin 357 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 250 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 684 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1125'e, vaka sayısının 370 bin 425'e, iyileşenlerin sayısının ise 359 bin 697'ye çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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