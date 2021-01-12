Libya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin "el yazmalarını ele geçirmeye çalıştığı" iddialarını yalanladı
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Libya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin "el yazmalarını ele geçirmeye çalıştığı" iddialarını yalanladı

12.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:37
Libya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin

Libya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Ulusal Arşiv ve Tarih Araştırmaları Merkezindeki el yazması eserleri ele geçirmeye çalıştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Libya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Ulusal Arşiv ve Tarih Araştırmaları Merkezindeki el yazması eserleri ele geçirmeye çalıştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlüğün Sözcüsü Yusuf Zarti, Suudi Arabistan'a ait Ukaz gazetesinin "Türkiye'nin Libya Ulusal Arşiv ve Tarih Araştırmaları Merkezindeki el yazması eserleri ele geçirmeye çalıştığı" iddiasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Bu söylentiler tamamen yanlış ve asılsızdır." diyen Zarti, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Merkezden bulunduğu binanın kira bedelini talep ettiğini, öne sürüldüğü gibi çalışmalarını durdurmasını ya da el yazmaları tahliye etmesini istemediğini belirtti.

Ulusal Arşiv Merkezi binasının Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olduğunu kaydeden Zarti, kiranın talep edilmesinin 2009'dan itibaren uygulanan yasal bir prosedür olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan'a ait Ukaz gazetesinin 10 Ocak tarihli haberinde Türkiye'nin Libya Ulusal Arşiv ve Tarih Araştırmaları Merkezindeki el yazması eserleri ele geçirmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, 9 Ocak Cumartesi günü Maliye Bakanlığından, Ulusal Arşiv ve Tarih Araştırmaları Merkezi binasının kira ücretlerinin ödenmesi için bir koordinasyon mekanizması oluşturmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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