Libya üzerinden Sudan'a sokulan çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu - Haberler
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Libya üzerinden Sudan'a sokulan çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Libya üzerinden Sudan'a sokulan çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu

Sudan'da orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) unsurlarınca Libya'dan gelen iki araçta yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Sudan'da orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) unsurlarınca Libya'dan gelen iki araçta yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

HDK Komutanlarından Yarbay Ali Ahmed Mahmud, yaptığı açıklamada, Libya sınır hattında silah kaçakçılığı yapan çetelerle çıkan çatışma sonucu kalaşnikof marka silahlar, uçaksavar, tanksavar, el bombaları ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu iki aracın ele geçirildiğini belirtti.

Mahmud, operasyonda 2'si Libya uyruklu 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Libya'nın güneyinde Sudan, Çad ve Nijer ile sınır bölgeleri, silah ve insan kaçakçıları ile terörist grupları barındırıyor.

Bölgedeki kabileler ise para ve akaryakıt karşılığında kaçakçılık şebekelerine göz yumuyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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Haber: Libya üzerinden Sudan'a sokulan çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu - Haberler
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