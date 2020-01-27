Libya UMH: "Hafter'in milisleri söz ve anlaşmaya uymayacaklarını ispat etti"

27.01.2020 01:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 01:32

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), darbeci asker Halife Hafter'in ateşkes sözünde durmayacaklarını ispat ettiğini duyurdu.

Libya'nın meşru yönetimi UMH'nin sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Hafter'in milisleri söz ve anlaşmaya uymayacaklarını ispat etti." ifadesini kullandı.

Hafter'e bağlı milislerin Misrata'ya hava destekli kara saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, başkent Trablus'un halen bombalanmaya devam edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetlerimiz, Mısır yapımı askeri teçhizat ve mühimmatı ele geçirdiği gibi, bazı silahlı araçları etkisiz hale getirmiştir. Aralarında yabancıların da olduğu isyancı paralı milisleri kontrol altına aldık. Bunların bir kısmı yanan araçların içinde cesetleri bırakarak kaçtı."

Kununu, açıklamasında Misrata'nın güneyindeki Ebu Karin'den doğuda Sirte'ye kadar uzanan bölgede sivillere paralı milislerden uzak durmaları ve kendilerini canlı kalkan olarak kullandırmamaları çağrısında bulundu.

Daha önce UMH'ye bağlı askeri sözcü yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı isyancı milislerin, Trablus'un sivil mahallelerini ve Mitiga Havalimanı'nı ağır silahlarla gelişigüzel bombalamaya devam ettiğini duyurmuştu.

Libya'nın başkenti Trablus, 4 Nisan 2019'dan bu yana Hafter milislerinin saldırılarına hedef oluyor. Hafter güçleri, 19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen hafta boyunca ihlallerini sürdürdü.

Kaynak: AA