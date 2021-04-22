Libya Uluslararası İzleme Komitesi, Libya Meclisini bütçeyi onaylamaya ve seçim yasasını çıkarmaya çağırdı
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Libya Uluslararası İzleme Komitesi, Libya Meclisini bütçeyi onaylamaya ve seçim yasasını çıkarmaya çağırdı

Libya Uluslararası İzleme Komitesi, Libya Meclisini bütçeyi onaylamaya ve seçim yasasını çıkarmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Libya Uluslararası İzleme Komitesi Siyasi Çalışma Grubu, Libya parlamentosuna 2021 bütçesi tasarısını onaylama ve gecikmeksizin seçim yasasını çıkarma çağrısında bulundu.

Libya Uluslararası İzleme Komitesi Siyasi Çalışma Grubu, Libya parlamentosuna 2021 bütçesi tasarısını onaylama ve gecikmeksizin seçim yasasını çıkarma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, Libya Uluslararası İzleme Komitesi Siyasi Çalışma Grubu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de katılımıyla dün geç saatlerde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Meclise 2021 bütçe taslağının onaylanmasını hızlandırma, ayrıca 1 Temmuz'dan önce anayasal altyapıyı ve çerçeveyi tesis edip seçim yasasını çıkararak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçim esaslarını belirleme çağrısı yapıldı.

Toplantıda, hükümetten, elektrik dahil olmak üzere halkın tamamına temel hizmetleri eskiden olduğu gibi sunması, petrol sektörünün faaliyetlerine devam etmesi ve kaynakların şeffaf ve adil dağılımını güvence altına alması istendi.

Silahlı grupların silahsızlandırılması, feshedilmesi ve yeniden entegre edilmesinin de talep edildiği toplantıda ayrıca hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik faaliyetlerini daha da yoğunlaştırması, insan haklarını, mültecileri ve göçmenleri koruması ve ulusal uzlaşıyı güçlendirmesi istendi.

Toplantıda, geçici yürütme otoritesinin ve ilgili tüm Libya kurumlarının ve yetkililerinin birincil görevinin, Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından onaylanan yol haritasına uygun olarak 24 Aralık 2021'de parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını sağlamak olduğu vurgulandı.

Libya Temsilciler Meclisi, 20 Nisan'da 2021 bütçe tasarısını reddederek yeniden gözden geçirilmesi talebiyle Başbakan Dibeybe'ye geri göndermişti.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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