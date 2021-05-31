Libya Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu Trablus'ta yapıldı
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Libya Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu Trablus'ta yapıldı

Libya Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu Trablus'ta yapıldı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Libya'da toplumsal barışın tesisine hizmet edecek Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu, başkent Trablus'ta gerçekleştirildi.

Libya'da toplumsal barışın tesisine hizmet edecek Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu, başkent Trablus'ta gerçekleştirildi.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Forum'a Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Kuni, Adalet Bakanı Halime İbrahim ile Yerinden Edilmişler ve Göç Edenler Bakanı Ahmed Ebu Huzam katıldı.

Forum'a ayrıca, BM Kalkınma Programı (UNDP) Libya Temsilcisi Gerardo Noto, BM Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon ile Afrika Birliğinin Libya Temsilcisi Vahide el-Ayari video konferans yöntemiyle iştirak etti.

Forumda konuşan Lafi, Libya'yı güvenli bir limana ulaştırmak ve seçimlerin belirlenen tarihte yapılması için ulusal uzlaşının önemli olduğunu belirtti.

Ebu Huzam ise hükümetin uzlaşı projesine verdiği desteğin, yurt içinde ve dışındaki tehcir mağdurlarının geri dönüş hakkını pekiştireceğini kaydetti.

BM Koordinatörü Gagnon, Libya'yı istikrar aşamasına götüreceği için BM'nin kapsamlı uzlaşı projesini desteklediğini dile getirdi.

UNDP Libya Temsilcisi Noto ise ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için Libya Başkanlık Konseyi'ni atılan bu adımdan ötürü tebrik etti.

Libya Başkanlık Konseyi 6 Nisan'da, toplumsal barışın tesisine hizmet edecek Ulusal Uzlaşı Komisyonu'nun kurulduğunu duyurmuştu.

Ulusal Uzlaşı Komisyonu'nun düzenleyeceği forumların, yaklaşık 1 ay devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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