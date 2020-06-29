Libya Ulusal Petrol Kurumu üretim kesintisini sonlandıracak müzakerelerden "umutlu"
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Libya Ulusal Petrol Kurumu üretim kesintisini sonlandıracak müzakerelerden "umutlu"

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin tamamında petrol üretim kesintisini sonlandırmak için Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru hükümet ve bölge ülkelerinin katılımıyla yürütülen müzakerelerden "umutlu" olduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu üretim kesintisini sonlandıracak müzakerelerden
29.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:35

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin tamamında petrol üretim kesintisini sonlandırmak için Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru hükümet ve bölge ülkelerinin katılımıyla yürütülen müzakerelerden "umutlu" olduğunu açıkladı.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu NOC tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Libya hükümeti, NOC ve bölge ülkeleri arasında ABD ile BM himayesinde, ülkedeki petrol üretiminin yeniden başlaması için yürütülen müzakerelerin sürdüğü" belirtildi.

NOC'nin, müzakereler neticesinde bölge ülkelerinin Libya'daki petrol üretim kesintisinin sonlandırılmasını sağlaması konusunda umutlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, taraflar arasında sağlanacak bir anlaşmanın "şeffaflık ve petrol gelirlerinin tüm Libyalılar arasında adil şekilde paylaşımı" ilkelerine bağlı olması noktasında NOC'nin kararlı olduğu vurgulandı.

NOC açıklamasında ayrıca bu anlaşmanın "petrol tesislerinin korunması ve tesislerin yeniden bir müzakere unsuru ve siyasi araç olarak kullanılmasına ya da askeri bir hedef haline gelmesine müsaade etmeyecek şekilde çözümler içermesi gerektiği" kaydedildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, geçen günlerde, ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş olduğu Şerare Petrol Sahası'na Rus ve diğer uyruklardan yabancı paralı askerlerin girmesinden derin kaygı duyulduğunu açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, 2014'ten bu yana yürüttüğü savaşın bir parçası olarak petrol üretimini de hedef alması ülkeyi bugüne kadar milyarlarca dolar zarara uğrattı.

Hafter'in, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocak ayında kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına gelmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yakın zamanda yapılan açıklamada, ülkede son 157 günde yaşanan kesintilerin ekonomiye zararının yaklaşık 6 milyar dolar olduğu bildirilmişti.

Hafter, 2019 başında düzenlediği operasyonlarla ülkenin güneyindeki petrol sahalarını da ele geçirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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