Libya Ulusal Petrol Kurumu, şartları yerine getirilirse Sidra Limanı'nda üretimi başlatabilir
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Libya Ulusal Petrol Kurumu, şartları yerine getirilirse Sidra Limanı'nda üretimi başlatabilir

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), üretimin durmuş olduğu Sidra Petrol Limanı'nda mücbir sebep halini kaldırmaya hazır olduğunu bunun için de paralı askerlerin derhal limanı terk etmesini ve limanda hazır bekleyen bir ham petrol tankerine depodan yükleme yapılmasını talep etti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, şartları yerine getirilirse Sidra Limanı'nda üretimi başlatabilir
08.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:00

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), üretimin durmuş olduğu Sidra Petrol Limanı'nda mücbir sebep halini kaldırmaya hazır olduğunu bunun için de paralı askerlerin derhal limanı terk etmesini ve limanda hazır bekleyen bir ham petrol tankerine depodan yükleme yapılmasını talep etti.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatında tek yetkili kurum NOC, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki en büyük kapasitedeki petrol limanı Sidra'da üretimi yeniden başlatmaya hazır olduğunu ancak paralı askerlerin limanı terk etmesini ve limandaki bir petrol tankerine depodan ham petrol yüklenmesini istedi.

Açıklamada, Berlin Konferansı sonucunda ortaya çıkan Ekonomik Müzakereler Topluluğu'nun yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde gerçekleştirdiği toplantıda, NOC'ye ülkedeki tüm petrol limanlarından ihracat konusunda mücbir sebep halini kaldırma konusunda tam destek verildiği belirtildi.

NOC, Libya'da üretim kesintisinden kaynaklı petrol altyapısının uğradığı zararın durdurulması ve ülkedeki petrol varlıklarının daha da kötüye gitmesini önlemek için üretimin bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı.

Halife Hafter yanlısı grupların, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocak ayında kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına geldi.

NOC, geçen haftalarda, ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş olduğu Şerara Petrol Sahası'na Rus ve diğer uyruklardan yabancı paralı askerlerin girmesinden derin kaygı duyulduğunu açıklamıştı.

Hafter yanlısı kabileler, ülkedeki petrol üretimini durdurmaya yönelik eylemlerine son verdiklerini ve üretimin yeniden başlayacağını duyurmuştu. NOC ise petrol üretim tesislerinin birçoğunda mücbir sebep halinin devam ettiğini, üretimin başlamadığını bildirmişti.

NOC ayrıca, BM ve ABD liderliğinde bölgesel güçlerle Libya'da petrol üretiminin yeniden başlamasına ilişkin yürütülen görüşmelerden "umutlu" olduğunu duyurmuştu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün yaptığı açıklamada, mevcut kesintinin altyapıda doğurduğu zarar nedeniyle üretimin yarı yarıya düşebileceği ve petrol kuyularındaki verimin kalıcı biçimde bozulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlar, Libya'da hükümet karşısında üst üste kayıplar veren ve siyasi müzakerelere dönülmesi için çıkış yolu arayan Hafter'in, pazarlık kozu olarak kullandığı petrol kesintisi nedeniyle uluslararası baskı altında olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA

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