Libya Ulusal Petrol Kurumu: Hafter milisleri uçak yakıtına el koydu
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Libya Ulusal Petrol Kurumu: Hafter milisleri uçak yakıtına el koydu

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, bir petrol sahasında uçak yakıtı ele geçirdiğini açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu: Hafter milisleri uçak yakıtına el koydu
29.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:35

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, bir petrol sahasında uçak yakıtı ele geçirdiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, petrol tesislerinin çatışma sahalarına dönüştürülmemesi çağrısında bulunularak, işçilerin yaşamlarını, ülkedeki petrol sahalarının güvenliğini korumak için bu tesislerde bulunan yabancı paralı askerlerin çıkartılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, petrol tesisleri muhafızlarının 26 Temmuz Pazar günü Zuveytine Petrol Şirketi'ne bağlı 103 sahasında büyük miktarda uçak yakıtına el koyduğu belirtilerek, yakıtın iki tankerle sahadan çıkarıldığı, uçakla bölgeye gelen askeri personelin de petrol sahasının uçak pistini incelediği aktarıldı.

Paralı askerlerin Zuveytine Limanı'ndaki işçilere tahsis edilen konutları da işgal ettiği kaydedilen açıklamada, paralı askerlerin Ras Lanuf Petrokimya Kompleksi, Zuveytine Petrol Limanı, Zille Petrol Sahası'nda varlıklarını artırmasının tehlikesine dikkat çekilerek, bu kişilerin Libya halkının tek kaynağını da yok edebileceği uyarısında bulunuldu.

Hafter milisleri, 18 Ocak'ta hükümetin petrol gelirlerini askeri amaçla kullandığı iddiasıyla ülkedeki petrol limanları ile kuyularını kapatmıştı. NOC ülkede petrol limanları ile kuyuların kapatılmasından doğan toplam zararın 7 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

NOC'un verilerine göre, liman ve kuyular kapatılmadan önce ülkedeki petrol üretimi günlük 1,22 milyon varildi.

Kaynak: AA

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