Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı

09.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:36

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. UMH Başkanlık Konseyi yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çarşamba günü gerçekleştirdiği görüşmenin yakından takip edildiği ve "dost ülkelerin Libya'daki krize çözüm bulmak için attığı adımların memnuniyetle karşılandığı"nı bildirdi.



UMH, "Libyalıların malını, mülkünü, canını koruma ve demokratik bir devlet kurma" gücünde olduğunu belirterek Mutabakat Hükümeti'nin "barış, güven ve milli birliğin sağlanmasını istediği, siyasi çözüme her zaman inandığını" kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle