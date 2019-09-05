Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden "ulusal diyalog görüşmesi" açıklaması

05.09.2019 04:02

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ulusal diyalog görüşmelerinin, "General Halife Hafter'e bağlı askeri güçlerle mücadeleye son verilmesi" anlamına gelmediğini belirtti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Es-Sadık el-Kıhili ve diğer üyelerle bir araya gelerek, Trablus'a yönelik saldırıların yansımalarını görüştü.

Fayiz es-Serrac, dün gerçekleştirdikleri görüşmelerin, ulusal projenin formüle edilmesi ve sivil devletin yol haritasının çizilmesi amacıyla geçen cumartesi günü başlatılan diyalog sürecinin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Trablus'a saldırının, iktidar takıntısı olan bir kişinin (Halife Hafter) ülkenin sahip olduğu imkanlar üzerinde tahakküm kurma girişimi olduğunu ve buna karşı koyma hakları olduğunu belirten Serrac, farklı görüşlerden de olsa kapsamlı görüşme ve istişarelerin, demokrasinin inşasında temel yapı taşı olduğunu kaydetti.

Fayiz es-Serrac, gerçekleştirdikleri görüşmelerin, "Hafter'e bağlı askeri güçlere karşı verdikleri mücadelenin sonlandırılması" anlamına gelmediğini vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya konusunda uluslararası ve bölgesel taraflar arasında bir konferans düzenlenmesi için çalışıyor.

UMH hükümeti geçen çarşamba, Libya konulu uluslararası bir konferans tertiplenmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamış, ancak öncesinde ulusal düzeyde toplantılar yapılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA