Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür
Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği'nin Libya konulu olağanüstü toplantısındaki desteği nedeniyle Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür etti.
Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği'nin Libya konulu olağanüstü toplantısındaki desteği nedeniyle Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür etti.
UMH'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine, Arap Birliği toplantısında Libya'ya desteklerinden ötürü şükranlarını sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, desteğin içeriğine dair ayrıntıya yer verilmedi.
Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık'ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.
Toplantıda konuşan Libya Daimi Temsilcisi Salih eş-Şemahi, Birliği, Libya konusunda çifte standart uygulamakla suçlayarak, sert şekilde eleştirmişti.