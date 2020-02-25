Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz'in açıklaması - "(Türkiye'nin Libya'daki varlığı) Bu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru hakkı olmakla beraber, egemenliği çerçevesinde halkımıza karşı vatani görevimizdir.

25.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:30
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz'in açıklaması - "(Türkiye'nin Libya'daki varlığı) Bu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru hakkı olmakla beraber, egemenliği çerçevesinde halkımıza karşı vatani görevimizdir. Biz halkımızı saldırganlara karşı koruyoruz"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu
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