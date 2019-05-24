Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el Serrac: Siyasi çözümden yanayız

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz el Serrac, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan General Halife Hafter'e karşı destek arayışı içerisinde. Siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Serrac, Libya'nın demokrasi ve istikrara kavuşmasındaki zorlu yolu ve Avrupa'nın ülkesindeki rolünü euronews'e değerlendirdi.

Anelise Borges, euronews: Yönetiminiz için destek toplamak amacıyla bir Avrupa turuna çıktınız ve bazı Avrupalı liderlerle görüştünüz. Onlar size neler dedi? Herhangi bir şey için söz verdiler mi? Euronews.com'da Görüntüle