Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el Serrac: Siyasi çözümden yanayız
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el Serrac, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan General Halife Hafter'e karşı destek arayışı içerisinde. Siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Serrac, Libya'nın demokrasi ve istikrara kavuşmasındaki zorlu yolu euronews'e değerlendirdi
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz el Serrac, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan General Halife Hafter'e karşı destek arayışı içerisinde. Siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Serrac, Libya'nın demokrasi ve istikrara kavuşmasındaki zorlu yolu ve Avrupa'nın ülkesindeki rolünü euronews'e değerlendirdi.
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Kaynak: Euronews.com
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