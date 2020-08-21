Libya Ulusal Mutabakat hükümeti ateşkes talimatı verdi
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BBC

Libya Ulusal Mutabakat hükümeti ateşkes talimatı verdi

Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Mutabakat hükümeti ateşkes talimatı verdi
21.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:20

Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ateşkes ilan etti.

Hükümetin Başbakanı Fayez el Sarraj, Cuma günkü açıklamasında 'tüm askeri kuvvetlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durulması' talimatı verdi.

Sarraj açıklamayı UMH'nin Facebook sayfasından yayımladı. Açıklamada, "Siyasi ve ulusal sorumluluklarımızdan kaynaklı olarak, ülkedeki ve bölgedeki mevcut durumun bize dayattıkları da göz önünde bulundurularak, pandemi şartları da eklenince Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başkanı tüm askeri kuvvetlere derhal ateşkes ve ek olarak Libya topraklarında tüm muharebelerin sona erdirilmesi talimatı verdi" dendi.

Açıklamada ayrıca, "Gerçek bir ateşkesin sağlanabilmesi için Sirte ve Cufra bölgelerinin silahsızlandırılması ve her iki taraftaki polis hizmetlerinin güvenlik tertiplerini kabul etmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Diğer yandan General Halife Hafter'in doğu Libya'daki hükümetinin sözcüsü Aguila Saleh de ayrı bir açıklama yayımlayıp bölgede tüm düşmanlıkların sona ereceğini ve yakında seçimlere gidileceğini duyurdu.

Ateşkes çağrısındaki amacın da Libya topraklarında tam egemenlik sağlanması ve 'yabancı kuvvetlerle paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi' olduğu belirtildi.

BM Libya Özel Temsilciliği de Twitter hesabından her iki taraf için 'önemli bir anlaşma' olarak nitelediği ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Libya'da çatışmalar, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Sirte kenti önlerine kadar ilerlediği Haziran ayından itibaren yerini sükünete bırakmıştı.

Uluslararası baskılar sonucunda UMH'nin Sirte ve Cufra operasyonlarını askıya alması, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin de karşı atağa geçmemiş olması taraflar arasında fiili bir ateşkesin zeminini oluşturuyordu.

Türkiye bu yeni süreçte, üç ayaklı bir diplomasi takip ederek hem ateşkesin kalıcı bir hale gelmesine, hem de Kuzey Afrika'nın önemli petrol rezervlerine sahip olan ülkesi Libya ile ekonomi, enerji ve belediye hizmetleri alanlarında işbirliğini daha da derinleştirmeye çalıştı.

BBC
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