Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi salı günü resmi olarak görevi devralacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi salı günü resmi olarak görevi devralacak

15.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:28
Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi salı günü resmi olarak görevi devralacak

Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin resmi olarak görevlerini salı günü devralacağı bildirildi.

Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin resmi olarak görevlerini salı günü devralacağı bildirildi.

Yeni hükümet sözcüsü Muhammed Hamude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ulusal birlik hükümeti resmi olarak görevlerini salı günü devralacak." ifadelerine yer vererek devir teslim töreninin Trablus'taki başbakanlık karargahında yapılacağını belirtti.

Hamude, devir töreninde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yanı sıra yardımcılarının da katılacağını kaydetti.

Yeni hükümet yetkililerinden adını vermek istemeyen bir yetkili de Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin de aynı törende görevini teslim alacağını aktardı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda, Temsilciler Meclisi'nden 10 Mart'ta 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Pelin Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi salı günü resmi olarak görevi devralacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 00:30:18. #1.15#
title