Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'ye Libya'daki seçimlerin belirlenen takvimde yapılması konusunda verdiği destek için teşekkür ederek, "Türkiye'nin Libya'da kalıcı bir ateşkese yönelik desteğinden dolayı da müteşekkir olduğumuzu ifade ettik." ifadesini kullandı.

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'ye Libya'daki seçimlerin belirlenen takvimde yapılması konusunda verdiği destek için teşekkür ederek, "Türkiye'nin Libya'da kalıcı bir ateşkese yönelik desteğinden dolayı da müteşekkir olduğumuzu ifade ettik." ifadesini kullandı.

Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'la görüşmede Türkiye'ye Libya'daki seçimlerin belirlenen takvimde yapılması konusundaki desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini belirten Dibeybe, "Şüphesiz bizler de bilinen demokratik ve siyasi yöntemlerle seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Yine Türkiye'nin Libya'da kalıcı bir ateşkese yönelik desteğinden dolayı da müteşekkir olduğumuzu ifade ettik." dedi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değindiklerini de vurgulayan Dibeybe, şunları söyledi:

"Bu bağlamda iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Konsey Toplantısı'nın en yakın zamanda yapılması arzusundayız. Libya, yeniden imar ve yapılanma konusunda da birçok projeye ev sahipliği yapacaktır. Bu bağlamda Türk şirketlerinin gelip bu projeleri yürütmelerini arzu ediyoruz. Aynı şekilde dost ve kardeş ülkelerden aynı yaklaşımı beklemekteyiz. Türkiye'nin müteahhitlik alanındaki derin tecrübesi ve daha önce de Libya sahasında çalışmasıyla bu alanda büyük bir pay alacağına inanıyoruz."

"İş birliğimizin enerji alanında da geliştirilmesi arzusu içinde olduğumuzu bu toplantıda ifade ettik." diyen Dibeybe, ulaştırma alanındaki iş birliğinin, Türk Hava Yolları'nın yeniden Libya'ya uçuşlara başlamasının ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin de toplantıda ele alındığını ifade etti.

Dibeybe, ikili ilişkilerin her iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde geliştirilmesini istediklerinin altını çizerek, "Özetle bizler gerçek anlamda tüm ülkelerle, özelde de Türkiye ile bunu arzulamaktayız. Bizler Türk kardeşlerimizle ilişkilerimizin model bir düzeye ulaşması arzusu içindeyiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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