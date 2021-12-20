Libya, Ülkesindeki Petrol Firmalarının Ham Petrol Üretimini Artırmalarını Sağlamak için Ödüller Getirmeyi Düşünüyor

OPEC üyesi Libya, gelecek yılın ortalarına kadar ham petrol üretimini günde 1, 4 milyon varile yükseltmeye çalışırken, topraklarında ham petrol arayan özel firmalardan ülke üretim hedefini karşılayanlara ödül veren, karşılamayanları ise cezalandıran sözleşmeler yapabilir.

Libya petrol bakanı Mohamed Oun'a göre, sözkonusu rakama ulaşmak, sektör için oluşturulmuş fonların üzerindeki kilidi açacak ulusal bütçenin en sonunda kabul edilmesiyle olanaklı olabilir. Tersi durumda, Kuzey Afrika ülkesi Libya, petrol sahalarını geliştirmek ile üretimi artırmak amacıyla gerek Libyalı gerek yabancı özel firmalarla olan petrol hizmeti anlaşmalarını üstlenmek durumunda kalabilir.

Oun, telefonda yaptığı açıklamada, üretimin şu anda günde 1, 25-1, 3 varil olduğunu belirtti. Oun, "Seçimlerin ardından yeni ülke yönetiminin oluşturulmasıyla düzen sağlanırsa iki ya da üç yıl içerisinde 2, 1 milyon varile ulaşmayı umuyoruz. " diye de ekledi.

Kaynak: world-energy. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet