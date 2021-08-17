Libya, Tunus ile Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor
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Libya, Tunus ile Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor

Libya, Tunus ile Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle komşusu Tunus ile 8 Temmuz'da kapattığı hava ve kara sınırlarını yeniden açma kararı aldı.

Libya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle komşusu Tunus ile 8 Temmuz'da kapattığı hava ve kara sınırlarını yeniden açma kararı aldı.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Tunus ile olan kara ve hava sınırlarının 19 Ağustos Perşembe gününden itibaren yeniden açılacağı duyuruldu.

Başbakan Abdülhamid Dibeybe tarafından İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarına iletilen talimatta, Kovid-19 ile mücadele için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

Libya, 8 Temmuz'da Kovid-19 vakalarında ciddi artış görülen komşusu Tunus ile tüm hava ve kara sınırlarını kapatmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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