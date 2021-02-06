Libya Tuareg Yüksek Konseyinden, geçici yönetime, güney bölgelerinde sorumluluklarını yerine getirme çağrısı
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Libya Tuareg Yüksek Konseyinden, geçici yönetime, güney bölgelerinde sorumluluklarını yerine getirme çağrısı

06.02.2021 00:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:35
Libya Tuareg Yüksek Konseyinden, geçici yönetime, güney bölgelerinde sorumluluklarını yerine getirme çağrısı

Libya Tuareg Yüksek Konseyi, Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda yeni belirlenen geçici yönetime, özellikle güney bölgesindeki halka karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Libya Tuareg Yüksek Konseyi, Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda yeni belirlenen geçici yönetime, özellikle güney bölgesindeki halka karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Konseyden yapılan açıklamada, Cenevre'deki oylama sonucunda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakanın belirlenmesinin dikkatle takip edildiği belirtildi.

Cenevre'den çıkan sonuçla birlikte seçilenlerin desteklendiği ve bu başarıyı elde edenlerin çabalarının da takdirle karşılandığı ifade edilen açıklamada, geçici yönetim, özellikle güney bölgesinde halka karşı sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada, Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu aldı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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