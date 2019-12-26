Libya: Trablus'ta savaş şiddetlenirse Ankara'dan askeri destek talep ederiz
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." sözlerinin ardından Ankara'dan askeri destek talep edebileceklerini duyurdu.
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." sözlerinin ardından Ankara'dan askeri destek talep edebileceklerini duyurdu.
Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Trablus'ta savaş şiddetlenirse, askeri destek davetinde bulunabiliriz" denildi. Euronews.com'da Görüntüle