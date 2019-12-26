Libya: Trablus'ta savaş şiddetlenirse Ankara'dan askeri destek talep ederiz
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Libya: Trablus'ta savaş şiddetlenirse Ankara'dan askeri destek talep ederiz

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." sözlerinin ardından Ankara'dan askeri destek talep edebileceklerini duyurdu.

26.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:12
Libya: Trablus'ta savaş şiddetlenirse Ankara'dan askeri destek talep ederiz

'nın uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." sözlerinin ardından 'dan askeri destek talep edebileceklerini duyurdu.


Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Trablus'ta savaş şiddetlenirse, askeri destek davetinde bulunabiliriz" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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