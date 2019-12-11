Libya, Total'in Vaha petrol imtiyazlarındaki pay alımını onayladı

11.12.2019 01:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:20

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Fransız Total Şirketi'nin, Vaha imtiyazlarında yüzde 16,33 hisseye sahip olan Marathon Oil'i satın almasını onayladı.

Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, yaptığı yazılı açıklamada, Total Şirketi'nin, Vaha imtiyazlarının geliştirilmesi projelerine 650 milyon dolar yatırım yapmayı ve günlük petrol üretiminde yaklaşık 180 bin varillik artış sağlanmasını taahhüt ettiğini belirtti.

Sanallah, şirketin bu hedeflere ulaşmak için gerekli teknolojileri ve uzmanlığı sağlayacağını ifade etti.

Total'in, Marathon Oil'in Vaha'daki hissesini satın alma konusunda diğerlerinden daha iyi bir konumda olduğuna işaret eden Sanallah, Ulusal Petrol Kurumunun halen Vaha imtiyazlarının yüzde 59,18'ine sahip olduğunu kaydetti.

Sanallah, sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma programları ve projelerini desteklemek için 150 milyon dolarlık bir imza pirimi şart koştuklarını sözlerine ekledi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Vaha vilayetindeki imtiyazların yüzde 59,18'ine sahip durumda. Bölgedeki imtiyaz hakkına sahip diğer paydaşlar arasında yüzde 16,33'lik pay ile Total, yüzde 16,33'lük pay ile ConocoPhillips ve yüzde 8,16'lık pay ile Hess Corporation yer alıyor.

Fransız enerji şirketi Total, 2018 yılında, Vaha vilayetindeki petrol sahalarında önemli yatırımları bulunan Marathon Oil isimli Libya enerji şirketini satın almıştı.

Kaynak: AA