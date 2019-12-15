Libya: Tobruk merkezli hükümetten Türkiye mutabakatına tepki
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Libya: Tobruk merkezli hükümetten Türkiye mutabakatına tepki

Libya'nın doğusundaki Bingazi hükümeti Başbakanı Abdullah el-Sani, Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz sınırları mutabakatını eleştirdi

15.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:17
Libya: Tobruk merkezli hükümetten Türkiye mutabakatına tepki

'nın doğusundaki Tobruk merkezli hükümeti Başbakanı Abdullah el-Sani, ve Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz sınırları mutabakatını eleştirdi.


Başbakan Sani, Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümetinin ülkeyi harap ettiğini ve Türkiye ile imzalanan anlaşmanın yolsuzluğun sürdüğünü ve Libya'nın paralarının yağmalandığını ispatladığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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