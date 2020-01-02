Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
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Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

ANKARA (İHA) – Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

02.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:01
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

ANKARA (İHA) – 'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oylamaya 509 katıldı. 325 milletvekili 'evet' oyu kullanırken, 184 milletvekili 'hayır' oyu kullandı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazır bulunduğu TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Saadet Partisi 'evet' oyu kullanacağını ilan etmesine rağmen 'hayır' oyu kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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