Libya tezkeresi, Meclis'te kabul edildi

02.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:56

TÜRKİYE'nin Libya 'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda 325 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderme tezkeresini görüşmek için saat 14.00'de Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. İYİ Parti adına konuşan İzmir milletvekili Aytun Çıray, tezkere görüşmesinde hükümetten bir bakanın olmamasını eleştirerek "Şu ayıba bakın, Libya'ya asker göndermeye hazırlanıyorsunuz, hükümetten bir bakan bile yok. Cumhurbaşkanı gelip, burada tezkereyi savunmalıydı. Bu tezkereye 'hayır' diyeceğiz" dedi. MHP grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Erkan Akçay "Tezkere Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına katkı sağlayacak. Libya'ya verilen destek hukuki bir yükümlülük hem de milli hafızaya sadakattir" dedi.

HDP VE CHP'DEN HAYIRHDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları tezkereye 'hayır' diyeceklerini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeler devam ederken genel kurula gelirken, CHP grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, tezkerenin ucunun açık bırakıldığını savunarak "Meclis'i devre dışı bırakan bu tezkereyi onaylamamız asla mümkün değildir. Vatan evlatları sorumsuz bir şekilde Libya çöllerine gönderilemez. Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir" ifadelerini kullandı.SAADET PARTİSİ, DESTEK KARARINDAN VAZGEÇTİTezkere görüşmesi öncesinde tezkereyi destekleyen açıklama yapan Saadet Partisi'nin iki milletvekilinden Cihangir İslam, oturuma katılmadı. İslam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Libya'ya asker gönderme konusunun görüşüleceği bugünkü TBMM oturumuna katılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek ve oy kullanmayacağım" ifadesini kullandı. Genel Kurul'da konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise tezkereyi destekleme kararından vazgeçtiklerini belirterek, "Tezkereyi kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade ediyorum" dedi.'TEZKEREYE DESTEK OLACAĞIZ'?AK Parti İzmir Milletvekili İsmet Yılmaz, tezkerenin kabulü halinde ülkenin milli çıkarlarına halel getirecek oldu bittilerin önleneceğini bildirdi. Yılmaz, "Libya birilerine uzak gelebilir. Libya bizim deniz komşumuzdur. 'Libya'da ne işimiz var' sözü dar bir bakış açısını temsil eder. Tezkereye destek olacağız" dedi.325 OYLA KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi elektronik ortamda oylandı. 509 milletvekilinin oy kullandığı tezkere 325 oyla kabul edilirken, 184 ret oyu kullanıldı.

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Kaynak: DHA

- Ankara