Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu

02.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:35

Türk askerinin Libya'ya gitmesinin yolunu açacak tezkere, TBMM'de 184'e karşı 325 oyla kabul edildi. Tezkerenin onaylanması ise Alman medyasında geniş yankı buldu.



Alman medyasında yapılan haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trablus'ta Fayiz es-Serrac yönetimindeki uluslararası kabul görmüş hükümeti, ayrılıkçı General Halife Hafter'e karşı verdiği mücadelede desteklemek istediği belirtildi. Hafter'in Libya'da başarılı olmasının, Türkiye'nin Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki çıkarlarını tehdit edeceği için oylamanın Türkiye açısından önemli olduğu ifade edildi. Haberlerde, tezkerenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisine de yer verildi.



NTV haber kanalı, "Türkiye, Kuzey Afrika'da nüfusunu artırmak istiyor" başlığına yer vererek, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin yanında, bölgedeki doğal gaz ve yeraltı zenginlikleriyle de ilgilendiği ifade etti.



Focus dergisi ise, Libya'da çok uluslu güçlerin sahne aldığını ve Türkiye'nin de bölgede nüfus elde etmek için Libya'ya asker gönderme yetkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğini belirterek, "Erdoğan, Suriye'ye yaptığı üç askeri harekatın ardından şimdi de Libya'ya asker göndermek için meclisten onay aldı" ifadesine yer verdi.



Bilg gazetesi ise "Erdoğan Libya'ya asker gönderme konusunda parlamentodan onay aldı" başlığıyla haberi duyurdu.



Spiegel dergisi, "Erdoğan Libya'da ne yapmak istiyor?" başlığını kullanarak yaşanan gelişmeden okurlarını haberdar etti. - FRANKFURT

Kaynak: İHA