Libya Temsilciler Meclisi, gelecek hafta bütçe tasarısını tartışacak
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Libya Temsilciler Meclisi, gelecek hafta bütçe tasarısını tartışacak

Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Libya Temsilciler Meclisi, gelecek hafta bütçe tasarısını tartışacak

Libya Temsilciler Meclisi, 2021 bütçe tasarısını tartışmak üzere 19 Nisan Pazartesi günü Tobruk kentinde toplanacak.

Libya Temsilciler Meclisi, 2021 bütçe tasarısını tartışmak üzere 19 Nisan Pazartesi günü Tobruk kentinde toplanacak.

Temsilciler Meclisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm üyelerin gelecek hafta düzenlenecek oturuma katılması çağrısında bulunuldu.

Bu kapsamda Meclis Başkanlık Komitesi de milletvekillerinin yanı sıra oturumdan önce bütçe tasarısına ilişkin raporunu sunması için Planlama, Maliye ve Genel Bütçe komisyonlarına davet gönderdi.

Libya'da hükümetin 2021 yılı için hazırladığı bütçe ile Temsilciler Meclisinin belirlediği rakamlar konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya'da yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisi, ülkeyi aralık ayındaki seçimlere götürmek üzere 16 Mart'ta görevi devralmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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