Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Fas'ta (1)
Görüntü Dökümü: Görüşmeden detaylar Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın ortak basın toplantısında konuşması RABAT - Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.
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Görüşmeden detaylar
Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın ortak basın toplantısında konuşması RABAT - Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı