Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Fas'ta (1)
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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Fas'ta (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Görüşmeden detaylar Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın ortak basın toplantısında konuşması RABAT - Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

Görüşmeden detaylar

Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın ortak basın toplantısında konuşması RABAT - Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Fas'ta (1)
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Fas'ta (1)
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Fas'ta (1)
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Fas'ta (1)
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Fas'ta (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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