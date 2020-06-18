Libya, Tacura kentinin en önemli caddesine Kanuni Sultan Süleyman'ın adını verdi
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Libya, Tacura kentinin en önemli caddesine Kanuni Sultan Süleyman'ın adını verdi

Suudi Arabistan yönetiminin başkent Riyad'da Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın adını taşıyan bir caddenin adını değiştirmesinin ardından Libya, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura kentinin en önemli caddesine Kanuni Sultan Süleyman'ın adını verdi.

Libya, Tacura kentinin en önemli caddesine Kanuni Sultan Süleyman'ın adını verdi
18.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:57

Suudi Arabistan yönetiminin başkent Riyad'da Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın adını taşıyan bir caddenin adını değiştirmesinin ardından Libya, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura kentinin en önemli caddesine Kanuni Sultan Süleyman'ın adını verdi.

Suudi Arabistan yönetimi, başkent Riyad'da Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ismini taşıyan bir caddenin ismini değiştirme kararı aldı. Suudi Arabistan yönetiminin kararı sonrası Libya, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura kentinin en önemli caddesine Kanuni Sultan Süleyman'ın adını verdi. Tacura Belediye Başkanı Hüseyin bin Atıyye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tacura kentinde Hamidiye bölgesindeki Deniz Feneri'nden başlayan İspanyol Adası adıyla bilinen bölgeye kadar uzanan caddeye Kanuni Sultan Süleyman'ın adının verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadesini kullandı. Atıyye, isimlendirmenin sebebinin Trablus halkına yardım için Kanuni Sultan Süleyman'ın ordu göndermesinin ardından kentin İspanyollardan 1551'de kurtarılmasının olduğunu söyledi. Trablus'a gönderilen Osmanlı ordusunun başında Hadım Murad Ağa'nın olduğunu kaydeden Atıyye, kentte onun adına bir caminin de bulunduğunu ifade etti. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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